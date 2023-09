Mondiali rugby maschile 2023: l’Italia vince sulla Namibia 52-8

L’Italia piega la Namibia 52-8. Ai Mondiali di Rugby, la Nazionale sconfigge la squadra africana con un ampio vantaggio. Positiva la performance degli italiani, che resistono alle alte temperature e solo in rare occasioni lasciano spazi agli avversari. L’Italia ora affronterà l’Uruguay, partita programmata per il 20 settembre.

La partita tra Italia e Namibia inizia con i primi punti conquistati dagli africani, che si portano sul 3-0. Dopo un primo momento di difficoltà però gli azzurri riescono a sfondare la difesa avversaria e Cannone colleziona la prima meta. Dopo un quarto d’ora di gioco, Garbisi porta l’Italia sul 17-3. Arriva poi la meta della Namibia, seguita da una fase positiva di gioco dove la nazionale africana monopolizza il possesso palla. Il primo tempo termina sul 17-8, con l’Italia in leggera difficoltà rispetto all’inizio del match. Nella seconda metà di partita la musica cambia. La Namibia sembra soffrire il caldo più della Nazionale, che ne approfitta con Lamb che segna la terza meta italiana della partita. Continua il trend positivo della squadra tricolore e Capuozzo va di nuovo a meta, portando il tabellone sul 29-8, che poi diventa 31-8. Raggiunge la meta anche Riccioni, ma commette in avanti e viene annullata. Ci pensano Faiva e Zuliani a far alzare il punteggio del tabellone, andando entrambi a meta. All’ultimo minuto infine, Odogwu conquista l’ultima meta che poi viene trasformata e la partita finisce 52-8.