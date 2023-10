Mondiali rugby, accuse di razzismo al sudafricano Bongi Mbonambi: “White Cunt”

di Redazione 55

Accuse di razzismo in Sudafrica-Inghilterra, semifinale dei Mondiali di rugby in corso di svolgimento in Francia. L’accusato è il giocatore sudafricano Bongi Mbonambi che avrebbe definito l’inglese Tom Curry “white cunt” durante la partita. I media britannici, Bbc e Guardian in testa, dedicano spazio alla vicenda. E anche la Federugby sudafricana sembra voler dare seguito al caso, assicurando di “prendere la cosa molto sul serio, sentiremo Bongi”. Un insulto che potrebbe costare carissimo a Mbonambi in ottica finale mondiale di sabato 28 contro gli All Blacks. L’Inghilterra ha due giorni di tempo per presentare un reclamo, che non influirebbe sul risultato della partita, (16-15 per il Sudafrica), ma che potrebbe portare ad un’indagine sul giocatore. Il Guardian fa notare che dall’audio dell’arbitro al 28′ pt si sente Curry dire all’arbitro neozelandese Ben O’Keeffe: “signore, se il loro tallonatore mi chiama ‘white cunt’ cosa devo fare?”. E l’arbitro risponde: “per favore, niente”. “Andrò avanti”, replica l’inglese.