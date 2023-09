Mondiali rugby 2023, il Galles travolge l’Australia: Wallabies a un passo dalla clamorosa eliminazione

Incredibile ma vero, l’Australia è ad un passo dalla mancata qualificazione ai quarti di finale di un Mondiale di rugby per la prima volta nella sua storia. I Wallabies dopo la sconfitta contro le Fiji incappano in un pesante ko per mano del Galles in quella che era la sfida più attesa di questo fine settimana. 40-6 il punteggio in favor della formazione gallese che conquista l’accesso al turno successivo anche grazie alla superlativa prestazione nei calci piazzati di Anscombe. Tre, invece, le mete: Davies nel primo, Tompkins e Morgan nel secondo.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Per l’Australia, organizzatrice della prossima World Cup nel 2027, serve più di un miracolo. Deve battere ovviamente il Potogallo e sperare che le Fiji non riescano a totalizzare più di 4 punti nelle due partite contro Georgia e Portogallo. Nel pomeriggio a Nizza in un match tra due squadre sconfitte all’esordio è invece arrivata la vittoria della Scozia per 45-17 su Tonga.