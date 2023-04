Joe Biden: “Preferisco il rugby al football americano, ci sono meno rischi”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in visita a Dublino, ha rilasciato alcune dichiarazioni che sicuramente faranno rumore tra gli appassionati di sport americani. Forte delle sue origini irlandesi, il leader 80enne ha spiegato i perchè della sua preferenza per il rugby rispetto al football americano ricordando anche di aver praticato entrambe le discipline. “Preferirei che i miei figli giocassero a rugby perchè ci sono meno rischi per la salute, meno contatti ripetuti testa contro testa – afferma Biden – Anche se non ci sono le armature e le attrezzature del football, nel rugby i contrasti pericolosi sono meno frequenti anche se giocano ragazzi da 250 libbre.”

Affermazioni destinate a far discutere e in parte condivisibili, ma anche il rugby negli ultimi anni ha cercato di implementare la propria sicurezza dopo che ex giocatori hanno citato in giudizio le varie federazioni. Studi scientifici hanno dimostrato infatti come i giocatori di rugby a loro a volta abbiano un rischio maggiore di sviluppare nel corso della propria vita malattie del motoneurone, riportando danni cerebrali permanenti.