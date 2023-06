Italrugby, i convocati per il secondo raduno in vista della Coppa del Mondo

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana di rugby, Kieran Crowley, ha diramato la lista degli atleti convocati per il secondo raduno in calendario a Pergine Valsugana, in programma dal 18 al 24 giugno, in preparazione della Rugby World Cup 2023. Archiviato il primo raduno nel comune in provincia di l’Italia tornerà in Trentino con un gruppo di giocatori più ampio rispetto alla prima convocazione per poi ritrovarsi al completo, dopo una nuova finestra di lavoro presso i club, a partire dal 7 luglio per il terzo ed ultimo raduno in Trentino prima di iniziare i Test Match estivi pre-mondiale.

Ecco l’elenco di tutti selezionati per il secondo di Pergine Valsugana.

Piloni: Filippo ALONGI (Benetton Rugby, 1 cap); Paolo BUONFIGLIO (Zebre Parma, esordiente); Simone FERRARI (Benetton Rugby, 44 caps); Danilo FISCHETTI (London Irish, 30 caps); Matteo NOCERA (Zebre Parma, esordiente); Federico ZANI (Benetton Rugby, 21 caps).

Tallonatori: Luca BIGI (Zebre Parma, 46 caps); Marco MANFREDI (Zebre Parma, 1 cap); Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 12 caps).

Seconde Linee: Edoardo IACHIZZI (Vannes, 5 caps); Federico RUZZA (Benetton Rugby, 41 caps); David SISI (Zebre Parma, 27 caps); Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 2 caps).

Terze Linee: Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 8 caps); Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 1 cap); Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 9 caps); Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 10 caps).

Mediani di Mischia: Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 19 caps). Mediani di Apertura: Tommaso ALLAN (Harlequins, 71 caps); Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 1 cap).

Centri: Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 23 caps); Enrico LUCCHIN (Zebre Parma, 1 cap); Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 10 caps); Luca MORISI (London Irish, 44 caps).

Ali/Estremi: Pierre BRUNO (Zebre Parma, 12 caps); Federico MORI (Bordeaux, 12 caps).