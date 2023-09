Highlights Italia-Namibia 52-8: Mondiali rugby maschile 2023 (VIDEO)

di Olivia Carbone 74

L’Italia piega la Namibia 52-8. La nazionale azzurra conclude la partita valida per i gironi dei Mondiali di rugby 2023 in modo positivo, collezionando la vittoria dopo una partita intensa. La Namibia, in alcuni momenti si è rivelata ostica e le alte temperature hanno rappresentato un ostacolo per i ritmi di gioco. Il prossimo appuntamento tricolore sarà contro l’Uruguay il 20 settembre.