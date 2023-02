Rally, Mondiale 2023: Tanak trionfa in Svezia davanti a Breen e Neuville

Ott Tanak vince il Rally di Svezia, secondo appuntamento stagionale del Mondiale Wrc. Secondo successo sulle piste svedesi per il pilota estone, quest’anno al volante della M-Sport Ford dopo le esperienze con Toyota e Hyundai, che riesce a difendersi nelle ultime tre speciali dall’assalto di Craig Breen e Thierry Neuville, entrambi su Hyundai e alla fine staccati rispettivamente di 18″7 e 20″0. Per Tanak si tratta della diciottesima vittoria in carriera, grazie alla quale balza al comando del Mondiale con 41 punti, a +3 sul campione in carica Kalle Rovanpera.