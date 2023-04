Rally, incidente in un test in Croazia: muore Craig Breen pilota Hyundai

Ancora una vittima del mondo dell’automobilismo Fatale per Craig Breen, pilota della Hyundai, è stato un incidente nel corso di un pre-event test verso l’appuntamento in Croazia del 20-23 aprile. A darne notizia in una nota è la stessa casa coreana. Illeso il co-pilota James Fulton. Breen, 33enne irlandese, era tornato alla Hyundai all’inizio di questa stagione piazzandosi al secondo posto nel RALLY di Svezia, alle spalle di Tanak, eguagliando il suo miglior risultato nel Mondiale Wrc ottenuto sempre in Svezia nel 2018, in Estonia nel 2020 e 2021, in Belgio nel 2021 e in Sardegna lo scorso anno. Non sarebbero ancora chiare le dinamiche specifiche che hanno portato all’incidente fatale.