Tyson Fury eletto sportivo più sexy al mondo: battuto Cristiano Ronaldo

Aspettando lo storico match di unificazione delle cinture dei pesi massimi (il 17 febbraio contro Oleksandr Usyk), Tyson Fury si è già aggiudicato uno speciale riconoscimento. Come riporta il Daily Star, il Gypsy King è stato eletto sportivo più sexy al mondo da un sondaggio lanciato sul sito Illicitencounters.com. Il sito di incontri, infatti, ha chiesto a 2.000 donne residenti nel Regno Unito di valutare un elenco di 30 stelle sportive su una scala da 1- 10 per la loro “sensualità” e “affair factor”. E la classifica vede Fury davanti a tutti. Proprio come nei ranking WBC della divisione principale della boxe. Solo che qui tra le stelle battute ci sono anche Cristiano Ronaldo, Lewis Hamilton, e l’altro pugile Anthony Joshua. Nonostante il fisico tutt’altro che scolpito, Fury si gode un riconoscimento più che speciale.