Se Michael Magnesi batte Rikiishi ha la chance mondiale WBC? Regolamento, possibile avversario e ranking

Michael Magnesi sfida Masanori Rikiishi sul ring di Colleferro in una serata di venerdì 22 marzo che può cambiare la carriera del pugile italiano, già campione IBO dei pesi superpiuma. Un passo indietro: Magnesi è campione Silver WBC Superpiuma, mentre il giapponese è detentore del titolo Wbo dell’Asia-Pacifico. Questo match però vale molto di più. Si tratta infatti della semifinale per il titolo Gold, detenuto dal texano O’Shaquie Foster. Tradotto: chi vince tra Magnesi e Rikiishi, guadagna la chance per sfidare l’americano con in palio la cintura mondiale. L’ultimo campione del mondo italiano in una delle quattro principali sigle è Giovanni De Carolis, che riuscì a conquistare la cintura WBO nel 2016. Insomma, l’appuntamento con la storia è dietro l’angolo, ma prima bisogna battere Rikiishi, mancino temibile, con una sconfitta in 15 incontri, pronto a combattere per la prima volta fuori casa dopo una carriera spesa interamente in Giappone. Al momento il ranking vede entrambi nei piani alti. La WBC posiziona Rikiishi al quinto posto, davanti proprio a Magnesi, detentore del titolo Silver (per far capire il livello di questa cintura, Jaime Munguia, prossimo sfidante di Canelo, è campione Silver dei pesi supermedi). Nella classifica mondiale, alle spalle di Magnesi, spiccano nomi di assoluto spessore, come quelli di Oscar Valdez (8°) e Leigh Wood (9°, salito recentemente di peso e uno dei principali nomi nuovi) della top 10.

La situazione quindi sulla carta è abbastanza facile. Chi vince tra Magnesi e Rikiishi, sfiderà Foster negli Stati Uniti per la cintura mondiale. Poi però c’è la realtà e la boxe, tra cambi di peso e tentativi di unificazione, ne offre una spesso mutevole e indefinita. Quel che è certo è che Foster ha difeso volontariamente il titolo contro Abraham Nova e successivamente, come deciso al congresso di Tashkent, dovrà prendere parte ad una nuova difesa della cintura (stavolta obbligatoria) contro Muhammadkhuja Yaqubov (peraltro già affrontato nel 2022). Nei superpiuma, sigla WBC, insomma, c’è la fila. E il campione di oggi, potrebbe non essere il campione di domani. Quel che è certo è che a Colleferro uscirà il nome dello sfidante che (con ogni probabilità nel 2025) salirà sul ring per la chance iridata. Contro chi, oggi, non si può ancora dire.

Ranking pesi superpiuma WBC aggiornato a febbraio 2024

CAMPIONE: O’SHAQUIE FOSTER