Tanti i messaggi di sostegno a Daniele Scardina, pugile ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo un malore in allenamento. Anche la sua ex fidanzata, Diletta Leotta, a sostenere il pugile: “Forza Dani” in un messaggio postato tra le storie sul suo profilo Instagram, corredandolo con un’emoticon con le mani giunte in segno di preghiera.