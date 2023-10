Pattinaggio di figura, Grand Prix Vancouver 2023: programma, orari e copertura tv

Sarà Vancouver (Canada) ad ospitare il Grand Prix di Vancouver 2023, secondo appuntamento stagionale del massimo circuito di pattinaggio di figura. Le gare sono in programma da venerdì 27 a domenica 29 ottobre sul ghiaccio del Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre. In terra nordamericana proveranno a salire sul podio ben quattro azzurri, protagonisti in tre delle quattro specialità. Nel singolo femminile e in quello maschile spazio rispettivamente a Lara Naki Guttman e a Matteo Rizzo, argento europeo in carica.

CALENDARIO 2023/2024 PATTINAGGIO DI FIGURA

Tra le coppie di artistico, invece, riflettori puntati su Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, duo di recente formazione che si prepara ad effettuare il proprio debutto in un appuntamento del Grand Prix. Assenti pattinatori italiani, dunque, solamente nella danza. Non è prevista una diretta televisiva dell’evento . Questo, tuttavia, potrà essere seguito dai telespettatori integralmente in streaming attraverso la piattaforma Discovery+. Anche Sportface.it monitorerà il percorso dei quattro azzurri e di tutti gli altri atleti impegnati, fornendo news, aggiornamenti e approfondimenti in merito al secondo Grand Prix della stagione. Di seguito il programma e gli orari nel dettaglio .

GRAND PRIX DI VANCOUVER 2023: PROGRAMMA E ORARI

*orari italiani

Venerdì 27 ottobre – Singolo femminile (programma corto: ore 23.00)

Notte tra venerdì 27 e sabato 28 ottobre – Danza (rhythm dance: ore 00.50), coppie (programma corto: ore 03.45) e singolo maschile (programma corto: ore 05.10)

Sabato 28 ottobre – Singolo femminile (programma libero: ore 22.15)

Notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre – Danza (programma libero: ore 00.25), coppie (programma libero: ore 03.00) e singolo maschile (programma libero: ore 04.37)