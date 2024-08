Mike Tyson avverte Jake Paul: “Il 15 novembre ti farò scappare”

Mancano tre mesi, ma l’hype è già a mille. L’avvicinamento all’incontro di boxe tra Mike Tyson e Jake Paul, in programma il prossimo 15 novembre in Texas, è entrato nel vivo con il faccia a faccia e la conferenza stampa dei due protagonisti. “Ho avuto una piccola disavventura. Mi sono ammalato, ma ora mi sento bene. Sono preparato e pronto”, ha detto Mike Tyson, soffermandosi sul rinvio del match in programma lo scorso 20 luglio a causa di un attacco di ulcera subito dal 58enne leggenda della boxe. “Lui potrebbe essere stato sul ring con persone che avevano lo stesso obiettivo – ha continuato Tyson, secondo quanto riporta Espn, parlando del rivale, che ha 27 anni – ma la realtà è diversa. Non appena avrò preso questo ragazzo sarà tutto finito, scapperà via come un ladro”.

Il match si terrà nello stadio AT&T di Arlington, dalla capacità di 80.000 posti, e non sarà un’esibizione. Di conseguenza, il record professionistico di Tyson – fermo al 2005 con 50 vittorie e 6 sconfitte – tornerà a muoversi. Alla domanda su quale fosse la sua motivazione, Tyson ha detto: “Perché posso. Chi altro può farlo se non io? Abbiamo uno YouTuber che combatte contro il più grande combattente mai esistito”. Paul, che ha un record di 10-1 nella sua carriera da pugile (contro avversari modesti o provenienti dalle mma), ha invece dichiarato di “rispettare e amare Mike”. “C’è una grande pressione, un grande palcoscenico, uno dei più grandi, con più esperienza di me, più combattimenti di me. Imparerò molto in questo combattimento e in questo training camp”, ha detto Paul.