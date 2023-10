Il comitato organizzatore di Los Angeles 2028: “Ci piacerebbe avere la boxe, ma decide il Cio”

La boxe olimpica spera, ma non c’è ancora nulla di definito in ottica Los Angeles 2028. La sessione del Cio a Mumbai ha confermato, e ribadito oggi con una nota, che la disciplina rimane in sospeso per quanto riguarda i Giochi. A giugno si è verificato lo strappo tra l’International Boxing Association e il Cio, che non ha ricevuto i chiarimenti richiesti su alcuni punti contestati e ha di fatto espulso l’Iba dal movimento olimpico.

“L’Esecutivo ha deciso che qualsiasi decisione riguardante l’inclusione della boxe nel programma sportivo LA28 rimane sospesa – è scritto in una nota -. Quindi non c’è stata alcuna discussione su questo durante la sessione del Cio”. Per il presidente del comitato organizzatore di LA 2028. Casey Wasserman, “la boxe ha una grande storia alle Olimpiadi, e una grande storia in America visti i tanti campioni che ci sono stati da noi. Quindi ci piacerebbe vedere il pugilato nel programma. Ma ovviamente è una decisione che verrà presa dai membri del Cio, dati i problemi che esistono con la federazione. Siamo fiduciosi, ma tutto ciò che possiamo fare è aspettare”. Il presidente del Cio, Thomas Bach ha tagliato corto: “Non abbiamo problemi con la boxe o i pugili, abbiamo problemi con l’organo di governo di questa disciplina”.