Highlights Ryan Garcia – Devin Haney: il campione 25enne tre volte al tappeto (VIDEO)

Gli highlights del match tra Devin Haney e Ryan Garcia al Barclays Center di New York, che ha visto imporsi il pugile statunitense di origine messicana per decisione maggioritaria. Un incontro spettacolare per Garcia che è riuscito a mandare al tappeto per tre volte Haney, incapace di riprendersi nel finale. Il match non è valido per la cintura mondiale WBC dei pesi superleggeri, in quanto Garcia non aveva rispettato il peso ufficiale. Ecco i migliori colpi del combattimento.

Ryan Garcia really knocked down Devin Haney three different times 😮‍💨 pic.twitter.com/I5pt53HA6x — Ye Fandom (@YeFandom) April 21, 2024