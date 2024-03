Boxe, uno stoico De Carolis cede dopo otto riprese: Sadjo conquista il titolo Europeo dei supermedi

Uno stoico Giovanni De Carolis, sul ring a 39 anni, cede dopo otto riprese per ko tecnico al forte Kevin Lele Sadjo, che si aggiudica la cintura continentale dei pesi supermedi al Palais des Sport Marcel Cerdan di Levallois-Perret. Dopo una lunga serie di rinvii, il romano ha affrontato il padrone di casa francese e non è riuscito a compiere l’impresa. L’ex campione del mondo partiva infatti sfavorito contro il transalpino, che vantava uno score di 21 vittorie (19 per ko) e zero sconfitte. Il nostro non riesce a sovvertire i pronostici e il match si chiude nell’ottavo round, su decisione dell’angolo che lancia l’asciugamano con l’azzurro ormai quasi al tappeto.

Bel montante di De Carolis in chiusura di primo round, ma se la aggiudica ampiamente Sadjo che mette a segno un gran gancio destro. Seconda ripresa ricca di spunti. C’è un doppio gancio di Sadjo, il secondo viene incassato non benissimo dall’azzurro, che va subito in trincea. Poi c’è un bel destro di De Carolis, che trova un ottimo timing. Sadjo colpisce durissimo e manda al tappeto il pugile italiano, con tanto di conteggio arbitrale. Si rialza De Carolis e cerca di arrivare in tutti i modi alla campana, ma c’è un montante al corpo. Ripresa, ovviamente, nettamente favorevole al francese. Ottimo montante di De Carolis nella terza ripresa, il nostro prova a mettere in atto la sua strategia, anche se il suo rivale non sembra mai tentennare da pugile ruvido quale è. Due destri pesantissimi di Sadjo mettono in ginocchio De Carolis nel quarto round, l’azzurro prova a ricorrere alle corde per spezzare l’attacco del pugile transalpino. Peccato, perché poco prima era arrivato un bel gancio destro parzialmente a segno. Un destro di De Carolis alla mascella di Sajdo è utile per placare il ritmo del rivale, la ripresa va al francese e l’azzurro subisce, riuscendo però nel finale a riprendere il centro del ring. Quinta ripresa che probabilmente può invece premiare De Carolis: prende coraggio l’azzurro e con grande orgoglio si difende bene e piazza qualche colpo che può aver convinto i giudici, mentre nel sesto round entrambi abbassano un po’ i ritmi per preparare il gran finale. Nel settimo round dopo due minuti e mezzo di ottima difesa, De Carolis va in difficoltà negli ultimissimi secondi e finisce al tappeto, senza conteggio perché c’è una spinta del francese, che però aveva colpito per ben quattro volte in modo duro. L’ottava ripresa è quella fatale: dopo una serie di colpi di Sadjo che mandano in ginocchio il 39enne azzurro, decide di intervenire il maestro Italo Mattioli, che dall’angolo lancia l’asciugamano in segno di resa – De Carolis mostra il suo disappunto, ma la scelta è di buonsenso – e decreta terminato l’incontro per ko tecnico.