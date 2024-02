Boxe, Tyson Fury ferito all’occhio durante lo sparring: rinviata la supersfida con Usyk

Bisognerà aspettare ancora per vedere un campione indiscusso dei pesi massimi. La sfida tra Tyson Fury (campione WBC) e Oleksandr Usyk (detentore delle cinture WBA, WBO, IBF), prevista originariamente per il 17 febbraio, è stata rinviata a data da destinarsi a causa di una ferita al sopracciglio rimediata dal Gypsy King in una sessione di sparring. “Il taglio, che si è aperto sopra l’occhio destro di Fury, ha richiesto cure mediche urgenti e importanti suture, e richiederà ovviamente un periodo di recupero”, si legge nella nota pubblicata dall’inglese. “Sono assolutamente devastato dopo essermi preparato per questo incontro per così tanto tempo ed essere in condizioni così superbe – dice Fury -. Mi dispiace per tutti coloro che sono coinvolti in questo enorme evento e lavorerò diligentemente per recuperare per la data riprogrammata una volta che l’occhio sarà guarito. Posso solo scusarmi con tutti coloro che sono stati colpiti, inclusa la mia squadra, il Team Usyk, i pugili dell’undercard, i partner e i fan, nonché i nostri ospiti e i miei amici nel Regno dell’Arabia Saudita”. Al momento non esiste una data certa per il match. Un campione indiscusso dei pesi massimi nella boxe manca dal 1999, quando Lennox Lewis unificò i tre titoli. Quella tra Usyk e Fury sarebbe invece la prima sfida di unificazione nell’era delle quattro cinture. Al momento però non c’è più una data.

Photo of Tyson Fury’s cut that forced him out of his fight against Oleksandr Usyk on Feb. 17. 👀🥊 pic.twitter.com/YnP4fFH7uB — Parry Punch (@ParryPunchNews) February 2, 2024