Boxe, Preolimpico Busto Arsizio 2024: Mesiano e Cavallano avanti, out Malanga

Due pugili azzurri su tre avanti nella terza giornata del Torneo Mondiale di Qualificazione olimpica, in programma a Busto Arsizio. Dopo le eliminazioni dei giorni scorsi di Federico Serra e Francesco Iozia, è Alessia Mesiano a regalare la prima vittoria all’Italia. Nei 60kg, l’azzurra si è imposta 4-1 sulla forte svedese Agnes Alexiusson, aggiudicandosi il pass per gli ottavi di finale, dove sfiderà la messicana Solis. “Sono felicissima, avevo un’ansia…La tensione è stata forte, ma avevo voglia di fare bene, l’avversaria era una delle più forti del campionato e avevo ancora più fame. Lei è brava, molto tecnica, ma è andata bene a me. L’avversaria di domani la conosco, spero di arrivare in finale. Dedico la vittoria a chi mi sostiene sempre”.

Esordio positivo anche per Salvatore Cavallaro, che nei 71kg vince nettamente 5-0 nei trentaduesimi di finale contro l’iracheno Ismael Karrar Hayder. Ai sedicesimi, il 7 marzo, si giocherà il passaggio agli ottavi contro il bulgaro Kiwan. Al prossimo impegno, Cavallaro arriva con buone indicazioni: “Le scalinate da fare sono tante, ma il primo scalino l’abbiamo superato. Ora rimango coi piedi per terra, il prossimo step va affrontato con la massima tranquillità, determinazione e concentrazione”. Niente da fare invece per Gigi Malanga, battuto 3-2 nei 63.5kg da Jose Manuel Viafara Fory in un match equilibrato e spigoloso.