Boxe, Preolimpico Busto Arsizio 2024: Mesiano battuta da Sadiku, lunedì la sfida per Parigi contro Jedinakova

Alessia Mesiano è stata sconfitta 3-2 dalla kosovara Donjeta Sadiku nella semifinale dei 60kg del torneo mondiale di qualificazione olimpica di Busto Arsizio, in quello che era il primo esame con in palio il pass per Parigi 2024. Niente è perduto però, con l’azzurra che lunedì 11 marzo si giocherà un biglietto a cinque cerchi contro la Slovacca Miroslava Jedinakova, che in questa rassegna preolimpica ha già superato Hanna Okhrei, Carolina Ferreira e Rimma Volossenko. All’E-Work Arena, invece, la 32enne azzurra è riuscita fin qui ad avere la meglio di Agnes Alexiusson, Guadalupe Solis e Loredana Marin. Alla kermesse partecipano 602 atleti, in rappresentanza di 113 paesi: gli atleti si stanno contendendo i 49 pass olimpici in palio, di cui 21alle donne e 28 agli uomini in 13 categorie di peso, 7 maschili (4 pass per i 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 80, 92 kg, +92 kg) e 6 femminili (4 pass i 50 Kg, 54 Kg, 66 kg, 75 kg, 2 per i 57 kg, 3 per i 60 kg).