Lazio-Udinese, Cioffi: “Stiamo bene e lunedì lo dimostreremo”

“La squadra ha toppato un tempo della partita col Genoa, il secondo l’ha giocato bene nonostante fosse in dieci. Con la Salernitana la ripresa è stata condizionata da un’ingenuità, ma la squadra ha mostrato ancora di essere presente malgrado l’inferiorità numerica. Gli errori fatti non sono stati sottovalutati, ma stiamo bene e ne daremo conferma lunedì”. Lo ha detto il tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi in conferenza stampa in vista della sfida esterna contro la Lazio. A disposizione c’è Roberto Pereyra, “che si è allenato tutta la settimana. Domani parlerò con lui e capiremo meglio come sta”, mentre l’assenza pesante è rappresentata da Walace, squalificato, ma Cioffi si dice convinto che “chi lo sostituirà farà una grande partita”. Per il tecnico friulano la Lazio è “un avversario con calciatori che stanno insieme da tre anni, giocano a memoria e hanno delle costanti rodate. Chiunque scenda in campo sono campioni, le loro assenze sono relative. La mentalità che voglio trasmettere è giocare per vincere, a prescindere dalla condizione in classifica che non ci appartiene e dalla quale vogliamo toglierci immediatamente”.