Boxe, Preolimpico Busto Arsizio 2024: Federico Serra sconfitto dal filippino Landon

Finisce male il primo match del pugilato azzurro al Torneo Mondiale di qualificazione olimpica di Busto Arsizio. Nella categoria 51kg Federico Serra è stato sconfitto 1-4 all’esordio dal filippino Rogen Landon. “Sono un po’ stanco, c’è un sacco di lavoro duro dietro oltre alla fatica del peso – ha detto il pugile ai microfoni dei media FPI – Ma stavo bene, i sorteggi non mi hanno aiutato ma davanti mi sono trovato un avversario abbastanza bravo, non me lo aspettavo. Era molto esperto, tempista, un po’ come me. Mi ha preso il tempo alla prima ripresa, poi ho seguito i consigli all’angolo e ho capito come affrontarlo, però forse l’ho capito troppo tardi e ho regalato qualcosina alla sua esperienza. Sono molto deluso, ma ringrazio tutto il mio staff e faccio l’in bocca al lupo ai miei compagni”. Domani sarà il turno di Francesco Iozia nei 57 kg contro Shukur Ovezov. Dopo Busto Arsizio, l’ultima chance di qualificazione per Parigi 2024 sarà il secondo Torneo Mondiale in programma a Bangkok a maggio.