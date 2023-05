Boxe, Mondiali maschili Tashkent 2023: vittorie al debutto per Baldassi e Iozia

Sono ufficialmente partiti i Mondiali Elite di pugilato 2023 in quel di Tashkent, capitale dell’Uzbekistan. La kermesse, che si è aperta nella giornata di domenica con la cerimonia di apertura e i sorteggi, vede impegnati ben 640 atleti in rappresentanza di 104 diversi Paesi. Tra questi ci sono anche numerosi azzurri, due dei quali hanno debuttato proprio in questa prima giornata di incontri portando a casa altrettante vittorie. Nella categoria 57 kg Michele Baldassi ha sconfitto ai punti il francese Laibidi, conquistando il pass per i sedicesimi di finale in cui, il prossimo venerdì 5 maggio, sfiderà il messicano Vega Barreras.

Buona la prima anche per Francesco Iozia che, nella categoria 60 kf, affronta e batte ai punti il bielorusso Tuniyeu, qualificandosi al turno successivo dove troverà il marocchino Hamout. Nella giornata di domani, martedì 2 maggio, non ci sono azzurri che saliranno sul ring; mercoledì, invece, sarà di nuovo la volta di Iozia. Giovedì esordio nella competizione per Alessio Camiolo e Diego Lenzi, che se la vedranno rispettivamente contro Makhmetov ed Arzola Loprez.