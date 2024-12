Sarà un 2025 importante, forse decisivo, per Michael Magnesi. “Notizia di pochi minuti fa alla Convention wbc ad Amburgo – ha annunciato sui social Alessandra Branco, moglie e manager del pugile laziale -. Michael Lonewolf Magnesi è lo sfidante ufficiale al mondiale silver wbc dei pesi superpiuma. Ci sfideremo ad inizio 2025, con il vincitore del match del 21 dicembre a Parigi tra Khalil El Hadri vs William Vargas. Il vincitore dovrà difendere obbligatoriamente il mondiale silver wbc contro Michael Magnesi. Annunciata la notizia poco fa dal presidente del World Boxing Council Mauricio Sulaiman”. E ancora: “Michael Lone Wolf Magnesi è tornato numero #6 del ranking mondiale wbc. Michael è anche stato premiato dal presidente Sulaiman per lo straordinario match fatto a marzo e per lo straordinario campione che dimostra di essere ogni giorno. Forza campione il pugilato che conta è al tuo fianco, andiamo a realizzare il nostro sogno”, si legge.

Magnesi sarà quindi uno spettatore interessato del match di sabato 21 dicembre tra Khalil El Hadri e William Vargas. Il vincitore dovrà mettere in palio la cintura in un match contro il pugile italiano, reduce dalla sconfitta di marzo con il giapponese Masanori Rikiishi, che riuscì a trovare il ko nel round finale dopo un match dominato da Magnesi. Una beffa da cui ripartire. E il 30enne di Cave è pronto a farlo. Una vittoria del titolo silver WBC potrebbe rappresentare un lasciapassare per sfide ancora più prestigiose. L’obiettivo è naturalmente la cintura WBC, al momento detenuta da O’Shaquie Foster, che ha dato vita ad un primo faccia a faccia con Magnesi a margine della Convention. Un siparietto oggi, ma forse anche una profezia per il futuro.