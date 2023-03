Boxe, l’Italia andrà ai Mondiali: otto convocate azzurre

La nazionale italiana di pugilato femminile parteciperà ai prossimi Mondiali, nonostante la presenza di Russia e Bielorussia con inni e bandiere. La competizione iridata è in programma dal 14 al 26 di questo mese sul ring della Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi. Così, dopo questi giorni di raduno condiviso delle azzurre, con le rappresentative di Belgio e Turchia nel centro tecnico della Fpi ad Assisi/S.Maria degli Angeli, il ct Emanuele Renzini ha sciolto gli ultimi dubbi e ha convocato 8 atlete. Si tratta di Roberta Bonatti (48 kg), Giordana Sorrentino (50), Sirine Charabi (52 kg), Olena Savhcuk (54 kg), Irma Testa (57 kg), Alessia Mesiano (60 kg), Susie Canfora (63 kg) e Angela Carini (66 kg). La kermesse, che mette in palio premi in denaro per chi va a medaglia (centomila dollari per l’oro) ed è indetta dall’Iba e organizzata dalla federboxe indiana, vedrà la partecipazione di 380 atlete in rappresentanza di 74 nazioni. Fra queste non ci saranno le undici che hanno deciso di boicottare, a causa della presenza della Russia, ovvero Ucraina, Usa, Canada, Polonia, Olanda, Svezia, Repubblica Ceca, Irlanda, Svizzera, Norvegia e Gran Bretagna.