Boxe, Fury – Ngannou sarà disponibile in pay per view su Dazn

Dopo il match tra Floyd Mayweather e Conor McGregor del 2017, Boxe e Mma tornano ad incrociarsi sul ring con i loro migliori esponenti. Il pugile campione del mondo WBC dei pesi massimi Tyson “The Gypsy King” Fury e l’ex campione mondiale dei pesi massimi in Ufc Francis Ngannou si sfideranno in un incontro crossover di 10 round che si terrà sabato 28 ottobre 2023 a Riad, in Arabia Saudita. L’evento sarà trasmesso in pay-per-view su Dazn in diretta mondiale. Il match sarà disponibile con il commento in italiano.

“Dazn si impegna a portare il meglio dell’intrattenimento sportivo a tutti i suoi milioni di abbonati in tutto il mondo. Questo incontro, tra due dei più grandi combattenti di tutti i tempi nelle rispettive discipline, promette di essere avvincente. Un evento capace di coinvolgere tutti i fan degli sport da combattimento e di raggiungere un pubblico nuovo e ancora più ampio. È inoltre un grande onore contribuire a dare il via alla Riyadh Season, portando la sfida di Fury contro Ngannou in tutto il mondo”, ha detto Shay Segev, Ceo di Dazn Group.

”Quello tra Fury e Ngannou è un incontro di pugilato dei pesi massimi senza precedenti, degno di un pubblico globale: siamo estremamente lieti che Dazn si sia unita a noi per rendere questo incontro disponibile in tutto il mondo”, aggiunge Sua Eccellenza Turki Alalshikh, Chairman del Board of the General Entertainment Authority e Head of Riyadh Season.

Per Frank Warren, Queensberry Chairman, “questo è un evento che merita di raggiungere tutti gli angoli del mondo, l’interesse per Tyson Fury contro Francis Ngannou è stato fenomenale. Gli appassionati di sport di tutto il mondo potranno vedere questa storica apertura della Riyadh Season in diretta in pay-per-view su Dazn, che siamo lieti di accogliere come partner per la trasmissione di questo incredibile spettacolo” spiega. “Fury vs. Ngannou ha catturato l’immaginazione dei fan di tutto il mondo, e siamo lieti che DAZN sia il broadcaster partner per questo evento unico nel suo genere”, conclude Bob Arum, Presidente Top Rank.