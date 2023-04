Boxe, Fabio Turchi in ospedale per accertamenti: “Credevo di aver vinto. Ma spero di avervi emozionato”

“Non ho ancora rivisto il match ma alla fine tutti noi e in gran parte il pubblico locale credevamo di aver vinto nonostante il finale dove ho patito un’po di stanchezza”. Fabio Turchi non nasconde la delusione dopo la sconfitta ai punti contro Floyd Masson nel match valido per il titolo mondiale ibo dei pesi cruiser. “Ho dato tutto quello che potevo dare e scendo dal ring senza rimpianti, se non quello di aver preso un richiamo ufficiale per il paradenti che non mi aderiva bene alla bocca – spiega il pugile fiorentino, ex campione dell’Unione Europea -. Adesso mi trovo in ospedale per fare degli accertamenti e i risultati sono per ora tutti positivi. Mi dispiace molto non essere riuscito a portare la cintura mondiale in Italia ma nonostante ciò spero di avervi emozionato con le mie gesta dopo questi mesi terribili a causa della ingiusta accusa per doping. Grazie a tutti voi per il grande sostegno che mi avete dato in questi giorni e spero quanto prima di rimettermi per riprendere regolarmente il mio percorso”, ha concluso sui suoi profili social.