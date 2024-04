Boxe, Europei Elite Belgrado 2024: tre italiani in semifinale

Italia protagonista alla Hall Aleksandar Nikolic “Pionir” di Belgrado, dove si stanno svolgendo gli Europei Elite 2024 di boxe. Nella giornata di mercoledì si sono chiusi i quarti di finale, con due vittorie e due sconfitte per i colori azzurri. Vittoria per Remo Salvati nei 75 kg contro l’ungherese Mester con il punteggio di 4-1, stesso score con cui Vincenzo Lizzi nella categoria -86 kg ha avuto la meglio sull’armeno Hartunyan. Per entrambi gli azzurri c’è quindi la certezza di una medaglia, sogno che è invece sfumato nei quarti di finale per Giuseppe Canonico che nei -57 kg si è arreso all’altro armeno Bazeyan sempre per 4-1. Sconfitta per 5-0 invece per Tommaso Sciacca, che nei -54 kg è stato sconfitto dal bulgaro Radaev.

Nella giornata di giovedì spazio quindi alle semifinali. Salvati se la vedrà contro il bulgaro Kiwan alle ore 20:00, mentre Lizzi alle 20:30 affronterà il bielorusso Alfiorau. Non saranno però i soli a rappresentare l’Italia, visto che la semifinale è stata centrata anche da Giovanna Marchese nella categoria femminile -48 kg: per lei ci sarà alle ore 15:00 la sfida alla russa Chumgalakova.