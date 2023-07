Boxe, De Carolis vince contro Ataide. L’italiano non esulta e alza il braccio dell’avversario

Giovanni De Carolis trova la vittoria nel 44esimo match della sua carriera. Al Palafiljkam di Ostia (nella serata organizzata dalla sua promotion), l’ex campione del mondo dei supermedi si impone ai punti contro il brasiliano Douglas Ataide, ma quello dei giudici è un verdetto che fa discutere, Giovanni in primis. L’italiano, dopo il verdetto dei giudici, fa segno di ‘no’ col dito e alza il braccio dell’avversario, arrivando a riconoscere l’ottima prestazione del suo rivale. Ad Ostia non c’era un titolo in palio, ma a fine anno De Carolis sarà protagonista del match europeo contro Kevin Lele Sadjo. L’inizio è equilibrato, Ataide sfoggia subito tanti diretti ben assestati. De Carolis fatica a prendere le misure, ma nel terzo round trova due ganci duri. Col passare dei minuti, però, Ataide sale di livello, pressando l’italiano che nel quinto round inizia anche a perdere sangue dal naso. De Carolis trova la reazione giusta solo negli ultimi due round, quando per vincere sembra necessario il ko. Il colpo migliore di tutto il match è di Giovanni che all’ottava ripresa con un gancio fa barcollare leggermente Ataide, che supera il momento di difficoltà. Il verdetto sembra andare dalla parte del brasiliano, ma i giudici premiano De Carolis che alza il braccio dello sfidante. Un bel gesto di un campione che stasera sul ring è apparso un lontano parente del pugile che riuscì a battere per ko Daniele Scardina un anno fa. Servirà un altro De Carolis contro Sadjo per salire sul tetto d’Europa.