Wolves-Chelsea oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Premier League 2023/2024

Il Chelsea fa visita ai Wolves nella vigilia di Natale di Premier League. La squadra di Pochettino è a caccia del terzo successo in fila tra campionato e coppa, 2-1 EFL Cup contro il Newcastle e 2-0 in casa con lo Sheffield, per cercare di risollevare una stagione che recita 10° posto in classifica a -7 dalle coppe. Il match sarà visibile sui canali Sky Sky Sport Uno, canale numero 201 , Sky Sport Calcio, 202, e Sky Sport 4K, 213. Lo streaming sarà affidato alla app per mobile e computer Sky Go. Calcio d’inizio in programma alle 14 al Molineux di Wolverhampton.