A casa a Tokyo, tra i giganti a Parigi: la boxe maschile azzurra torna a ruggire, Lenzi raggiunge Abbes e Cavallaro

Nella marcia d’avvicinamento a Tokyo 2020 per la prima volta in 101 anni il pugilato italiano al maschile non riuscì a rispondere presente alle Olimpiadi. In Giappone a rappresentare (degnamente) i colori azzurri furono quattro ragazze: Giordana Sorrentino (pesi mosca), Irma Testa (pesi piuma), Rebecca Nicoli (pesi leggeri) ed Angela Carini (pesi welter). Bilancio: un bronzo per Irma Testa, tra le prime a staccare il pass anche per Parigi 2024 e pronta a rappresentare una delle armi più competitive della spedizione italiana in Francia (insieme alla stessa Sorrentino, oltre a Sirine Charaabi, Angela Carini e Alessia Mesiano). Con una novità: la boxe maschile è tornata a staccare i pass a cinque cerchi e lo fa per ora nelle tre divisioni più ‘pesanti’. Al momento, dopo il Preolimpico di Busto Arsizio, i qualificati azzurri al maschile della boxe in Francia sono Salvatore Cavallaro negli 80 kg, Azziz Abbes Mouhiidine nei 92 kg (entrambi col pass in mano dai Giochi Europei) e Diego Lenzi (+92 kg), ultimo arrivato grazie al percorso netto nella località lombarda. Una serie di buone notizie, che permettono alla nazionale maschile di guardare con ottimismo a Parigi, con uno sguardo al passato. A Rio 2016 il massimo Clemente Russo e il supermassimo Guido Vianello (che tra poche settimane salirà sul ring per il match che vale una carriera tra i ‘pro’ contro il fortissimo Efe Ajagba) non riuscirono ad andare oltre i quarti e gli ottavi. Niente da fare in quel caso anche per Valentino Manfredonia, Manuel Cappai, Vincenzo Mangiacapre (fermato solamente da una testata e dalla frattura dello zigomo alle porte degli ottavi) e Carmine Tommasone (primo ‘pro’ italiano ai Giochi).

Per le ultime medaglie maschili invece bisogna guardare a Londra 2012, quando Vincenzo Mangiacapre ottenne un bel bronzo nei superleggeri, mentre Clemente Russo e Roberto Cammarelle si accontentarono dell’argento contro due fenomeni attuali della boxe professionistica: Oleksandr Usyk (che nei prossimi mesi contenderà a Tyson Fury il primo titolo di campione indiscusso dei massimi nell’era delle 4 cinture) e Anthony Joshua (ma in questo caso il verdetto continua ancora oggi ad essere oggetto di discussioni). E sempre allacciandosi all’attualità, l’ultimo oro risale a Pechino 2008, quando Cammarelle sconfisse in finale Zhilei Zhang, che pochi giorni fa ha perso la cintura WBO ad interim contro Joseph Parker nell’undercard di Joshua-Ngannou.

La voglia di regalarsi medaglie ora è tanta per gli azzurri. Abbes Mouhiidine ha dimostrato di essere tra i top della categoria, laureandosi per due volte vice campione mondiale. E possono stupire anche Diego Lenzi (che a Busto Arsizio ha battuto il bronzo mondiale Ayoub Ghadfa e ha ammesso di puntare all’oro) e Salvatore Cavallaro, bronzo iridato a Belgrado 2021. E potrebbe non essere finita qui. L’ultima chance di qualificazione sarà il secondo Preolimpico, in programma a Bangkok a maggio. In palio ci sono tra i 20 e 23 pass alle donne (sulla base dei posti da riservare alla Francia) e tra 25 e 28 agli uomini. Un’ultima occasione per i delusi azzurri, pronti ad impreziosire ulteriormente la spedizione di un’Italia a caccia di riscatto.