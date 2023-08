Ciclismo su pista, Mondiali Glasgow 2023: oro Olanda nella Madison maschile, Italia nona

L’Olanda si aggiudica la Madison maschile che ha chiuso questa penultima giornata di gare ai Mondiali di ciclismo su pista di Glasgow. Il tandem composot da Jan Willem Van Schip e Yoeri Havik dopo una prima parte di gara in gestione cambia marcia nel finale e riesce per un soffio a conquistare l’oro con i 37 punti con cui trionfano davanti alla Gran Bretagna, ferma a 35. Splendido il bronzo della Nuova Zelanda, che vince l’ultimo dei 20 sprint odierni e riesce a sopravanzare al fotofinish il Belgio, salendo così sul podio iridato. Incolore la prestazione della coppia azzurra formata da Michelee Scartezzini ed Elia Viviani, che chiude in nona posizione con 8 punti e un unico sprint vinto nelle fasi iniziali della prova. Tante difficoltà per i due nostri portacolori, sempre costretti ad inseguire e spesso tagliati fuori dalle volate.

CLASSIFICA FINALE

1. Olanda 37

2. Gran Bretagna 35

3. Nuova Zelanda 34

4. Belgio 32

5. Danimarca 28

6. Francia 16

7. Germania 14

8. Spagna 14

9. Italia 9

10. Portogallo 8