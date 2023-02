Ciclismo su pista, Europei Grenchen 2023: inseguimento a squadre e Consonni d’oro

Uno straordinario Simone Consonni ha vinto la medaglia d’oro nella corsa a punti agli Europei di ciclismo su pista in programma a Grenchen, in Svizzera. L’azzurro ha totalizzato 54 punti, sufficienti per tenere alle spalle lo spagnolo Alberto Torres Barcelò con 51 punti e il francese Donavan Grondin (48 pt). Gioia per il bergamasco, che mette così al collo la medaglia continentale del colore più prestigioso.

In chiusura di programma, arriva la seconda medaglia d’oro per l’Italia, conquistata dal formidabile quartetto azzurro dell’inseguimento a squadre uomini. Da urlo la prova di Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Manlio Moro, che chiudono col tempo di 3’47″667 e battono la Gran Bretagna campione del mondo in carica. Il bronzo va invece alla Francia.

Altra medaglia in serata per l’Italia, d’argento nell’inseguimento a squadre femminile. Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini, Martina Fidanza e Martina Alzini si arrendono in finale con la Gran Bretagna, oro, che ha chiuso in 4’13″890. Il bronzo va invece alla Germania, che nella finalina ha battuto la Francia.

Nella velocità Giada Capobianchi esce ai 16° battuta dalla lituana Lendel, Miriam Vece agli ottavi viene superata dalla francese Kouame. Nei 200 lanciati, Vece decima in 10.888, Capobianchi ventesima in 11.371. Nel chilometro, infine, Stefano Moro copre la distanza in 1:01.975, ottenendo il 12° tempo, Matteo Bianchi è approda nella finale ad otto di questa sera con il sesto crono.