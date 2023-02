Ciclismo su pista, Europei Grenchen 2023: 22 azzurri in gara

Il CT Marco Villa ha diramato la lista dei convocati per i Campionati Europei di ciclismo su pista in programma a Grenchen (Svizzera) da mercoledì 8 a domenica 12 febbraio. Sono ventidue (nove donne e tredici uomini) gli azzurri attesi in gara nel primo appuntamento che assegnerà punti ai fini della qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. In campo femminile saranno protagoniste Martina Alzini, Elisa Balsamo, Rachele Barbieri, Giada Capobianchi, Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Letizia Paternoster, Miriam Vece e Silvia Zanardi. Nel maschile, invece, spazio a Liam Bertazzo, Matteo Bianchi, Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan, Manlio Moro, Stefano Moro, Mattia Pinazzi, Mattia Predomo, Michele Scartezzini, Michele Tugnolo ed Elia Viviani.