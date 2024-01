Ciclismo su pista, Europei Apeldoorn 2024: Paternoster sesta nell’Omnium, Galli 11° nell’inseguimento

Terza giornata di gare nel velodromo olandese di Apeldoorn, teatro degli Europei 2024 di ciclismo su pista. Poche soddisfazioni per l’Italia, che raccoglie come miglior risultato odierno il sesto posto di Letizia Paternoster nell’Omnium femminile. Nel complesso una prova discreta per la trentina, che dopo l’oro conquistato ieri nell’inseguimento a squadre è riuscita a rimanere in quota per gran parte della gara perdendo posizioni nella corsa a punti finale. Paternoster infatti aveva iniziato l’ultimo appuntamento dell’Omnium in quarta posizione, forte dei secondi posti nello scratch e nell’eliminazione e l’undicesimo posto nella tempo race. Al momento di assegnare le medaglie però le avversarie sono state più reattive ed efficaci, con la vittoria che è andata alla norvegese Stenberg davanti alla britannica Neah Evans e alla francese Valentine Fortin.

Per il settore maschile invece sono da registrare i piazzamenti dei giovanissimi Niccolò Galli e Luca Giaimi, rispettivamente undicesimo e dodicesimo nell’inseguimento individuale. Nella velocità Mattia Predomo, dopo aver superato le qualificazioni, esce ai sedicesimi di finale sconfitto dal ceco Tokinka mentre Stefano Moro è sconfitto agli ottavi di finale dall’israeliano Yakovlev. Esordio a livello assoluto nello scratch per Matteo Fiorin, che ha chiuso in quindicesima posizione.