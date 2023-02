Ciclismo su pista, Europei 2023: Simone Consonni d’argento nell’Omnium, Vece quarta nei 500 metri

Simone Consonni d’argento nell’Omnium agli Europei di Ciclismo su pista in corso a Grenchen, in Svizzera. Il bergamasco aveva preso il posto di Elia Viviani, fermato da un attacco influenzale, e dopo i due ori nel quartetto e nella corsa a punti si è portato a casa un’altra splendida medaglia con un totale do 146 punti arrendendosi solo al francese Benjamin Thomas, primo con 162 punti. Terzo posto e medaglia di bronzo per il britannico William Perrett con 136 punti.

“Ho preso il posto del capitano, spero di averlo sostituito degnamente – ha detto Consonni al termine della gara -. Come ho detto in altra occasione, la corsa a punti mi piace. Sono contento di essermi difeso contro campioni come Benjamin Thomas, che ha fatto una gara incredibile. Volevo sorprenderlo e quindi ho atteso la seconda parte di gara per provare qualcosa. Una medaglia che fa sempre piacere e che arriva dopo due titoli europei”.

Nei 500 metri cronometrati donne si ferma ai piedi del podio la rincorsa di Miriam Vece. Entrata in finale con il secondo tempo, l’azzurra non è riuscita a difendere la posizione chiudendo dietro alla tedesca Emma Hinze, oro in 32”947, alla Marie Kouame (33”390) e all’olandese van der Wouw (33”554). Vece si è fermata sul tempo di 33”587, di pochissimo fuori dalla zona medaglia.