Ciclismo su pista, Europei 2023: inizia la marcia di avvicinamento a Parigi 2024

Con i Campionati Europei su pista in programma a Grenchen, in Svizzera, dall’8 al 12 febbraio inizierà ufficialmente la marcia di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La rassegna continentale avvia infatti la fase di qualificazione olimpica per l’appuntamento francese che, per quanto riguarda il ciclismo su pista, si terrà dal 5 all’11 agosto 2024. L’importanza della rassegna continentale è confermata dalla presenza tra gli iscritti (290 in totale, 120 donne e 170 uomini) dei migliori specialisti europei che nel corso delle cinque giornate di gare si contenderanno i 22 titoli in palio, 11 per la categoria femminile e 11 per quella maschile.

In campo femminile da sottolineare la presenza delle campionesse olimpiche di Tokyo 2020 nell’inseguimento a squadre, le tedesche Franziska Brausse, Mieke Kroeger e Lisa Klein e della plurititolata Katie Archibald, la britannica vincitrice in carriera di due ori olimpici, quattro campionati del mondo e quattordici titoli europei. A queste si aggiungono le francesi Mathilde Gros e Taky Marie-Divine Kouamé, campionesse del mondo in carica rispettivamente della velocità e dei 500 metri, le velociste tedesche iridate della Velocità a squadre Emma Hinze, Pauline Grabosch e Lea Sophie Friedrich, quest’ultima campionessa del mondo anche nel keirin, dell’iridata dell’Eliminazione Lotte Kopecky (Belgio) che agli ultimi campionati del mondo ha conquistato anche l’oro nella madison con la connazionale Shari Bossuyt. Tra le altre atlete al via ci saranno le italiane Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Martina Alzini (campionesse del mondo in carica dell’inseguimento a squadre), le danesi Amalie Dideriksen e Julie Leth e la svizzera Marlen Reusser, argento olimpico e campionessa europea nella cronometro individuale, al suo debutto in una competizione internazionale su pista.

Tra gli uomini Filippo Ganna, che proprio a Grenchen lo scorso mese di ottobre ha stabilito il record dell’ora, guiderà la formazione italiana che ai Giochi di Tokyo ha conquistato l’oro nell’inseguimento a squadre di cui fanno parte anche Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan. Proprio quella dell’inseguimento a squadre si annuncia come una delle sfide più interessanti dal momento in cui al via ci saranno anche i campioni del mondo in carica, i britannici Oliver Wood, Ethan Vernon e Dan Bigham. Ad impreziosire le gare del settore della velocità ci saranno gli olandesi pluricampioni del mondo e campioni olimpici della Velocità a Squadre: Harrie Lavreysen, Roy van den Berg e Jeffrey Hoogland. Tra gli altri big da sottolineare la presenza dei francesi Benjamin Thomas e Donovan Grondin, iridati nella madison, di Elia Viviani, oro olimpico a Rio de Janeiro 2016, campione del mondo nell’eliminazione e pluricampione europeo.