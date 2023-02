Fiorentina, Ranieri: “Carichi contro il Bologna, vogliamo vincere”

“Arriviamo alla gara di domenica sicuramente molto carichi perché aver superato il turno di Coppa Italia col Torino ci ha reso molto felici. Adesso dobbiamo affrontare in maniera positiva la prossima gara, dobbiamo stare attenti ai rossoblù, loro sono una grande squadra, ma noi siamo pronti e abbiamo voglia di vincere”. Lo ha detto sul canale TikTok della Fiorentina il difensore viola Luca Ranieri. “Ci stiamo allenando alla grande, siamo pronti per la gara contro il Bologna, siamo felici di aver passato il turno in Coppa Italia contro il Torino e adesso dobbiamo proseguire il nostro cammino-ha aggiunto-. Le cose a livello personale stanno andando bene, sto lavorando molto, cerco di farmi trovare pronto, sono a disposizione del mister e della squadra”.

Ranieri è tornato titolare domenica scorsa contro la Lazio dopo esserlo stato nelle scorse settimane anche contro la Sampdoria in Coppa Italia. “Giocare dal 1′ all’Olimpico è stato molto bello, non me l’aspettavo, è stata una bella sorpresa, mi sono fatto trovare pronto e sono felice sia della prestazione che del risultato – ha detto Ranieri -. Durante gli allenamenti il mister ci ruota sempre e ci prova un po’ tutti in funzione della partita, io ho scoperto di giocare una volta entrati nello spogliatoio quando l’allenatore ha detto il mio nome”. “Con mister Italiano e il suo staff abbiamo un grande rapporto di stima, sono persone serie e ci insegnano ogni giorno tante cose“. Tornando sulla Coppa Italia, a Ranieri è stato chiesto se sia contento di affrontare la Cremonese in semifinale e non la Roma, quest’ultima battuta proprio dai grigiorossi mercoledì scorso. “Se la Cremonese è in semifinale vuol dire che lo ha meritato, quindi sarà una gara che ci giocheremo alla grande. Mi sento fiorentino perche’ sono qui da dieci anni, al di là dei vari prestiti, ed oggi sono felice. Indossare la maglia viola è un grande vanto, bisogna avere tanta responsabilità perché onoriamo una città e quindi non dobbiamo mai tirare indietro la gamba. Abbiamo sempre voglia di vincere, in ogni partita, basti vedere quello che accade in allenamento. Purtroppo nelle partite precedenti ci è sempre mancato qualcosa che con la Lazio finalmente è arrivato, peccato non aver vinto, meritavamo qualcosa in più”.