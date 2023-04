Sollevamento pesi, tre prove nulle per Magistris: rimandata la qualificazione a Parigi 2024

Rimandata la qualificazione per Parigi 2024 per Lucrezia Magistris. Tre prove nulle per l’azzurra sulla pedana del campionato europeo di Yerevan, in Armenia, in occasione della gara di qualificazione per i prossimi Giochi olimpici. Magistris entrata in gara tra le ultime, nella categoria fino a 59 kg, fallisce tutti e tre i tentativi a sua disposizione: il primo, a 95, il secondo tentativo a 96 kg. Prende tempo poi Lucrezia per la terza prova, lasciando tentare prima la belga Sterckx con i 97, si piegano i gomiti invece sui 98 kg, con il bilanciere che finisce dietro le spalle.

“Ero pronta, ho fatto un ottimo riscaldamento, poi però sono salita in pedana e ho sbagliato la prima prova. La situazione poi si è complicata a causa di una serie di passaggi incrociati e ripetuti tra tutte le atlete in gara diventati contorti che mi hanno fatto perdere completamente il filo della gara, in una condizione già delicata, in uno sport come il nostro dove si gioca tutto in una frazione di secondo, perdere la concentrazione è tutto. Comunque, non mi perdo d’animo per la qualificazione olimpica, ho ancora diverse occasioni davanti a me e voglio sfruttarle al meglio“, afferma l’atleta.

In seguito è arrivata anche l’analisi del Ct azzurro Sebastiano Corbu. “Lucrezia non solo si è deconcentrata, ma si è anche innervosita oltre a freddarsi fisicamente. A quel punto la gara era finita, e non aveva nemmeno senso tornare in pedana per lo slancio perché l’atleta era completamente ‘disattivata’ psicologicamente; non ci stiamo giocando una medaglia, in ballo c’è la qualificazione olimpica. Lucrezia era mortificata per l’andamento della gara ma purtroppo questo iter era impossibile da prevedere”.