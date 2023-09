Sollevamento pesi, Oscar Reyes campione del mondo nei -81kg a Riyadh

L’italo cubano Oscar Reyes Martinez ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento sulla pedana di Riyadh in Arabia Saudita, nella categoria non olimpica fino a 81kg, con un totale di 356kg e uno strappo da incorniciare d’argento. “Mi sento bene direi. Sono emozionato, è il mio secondo mondiale e mi fa piacere aver vinto per l’Italia. Non stavo bene allo slancio, ma ho cercato di dare tutto”, le parole a caldo del nuovo campione del mondo ai microfoni della Federpesistica dopo il dentro o fuori che lo ha visto alzare i 193kg. Secondo posto per Rahmat Erwin Abdullah (INA) con 354 kg, terzo gradino del podio invece per Mukhammadkodir Toshtemirov (UZB) con 352. L’Azzurro del CS Esercito impreziosisce ulteriormente un 2023 da incorniciare. Reyes era infatti reduce dal triplo oro europeo a Yerevan lo scorso aprile, quando sollevò 155 di strappo, 188 di slancio, per un totale di 343 kg. All’ultimo Mondiale in Colombia lo scorso dicembre invece, Reyes sollevò 155 kg di strappo e 196 kg di slancio, per un totale di 351 kg, ma dovette accontentarsi del quinto posto. Ora arriva il gradino più alto e l’inno italiano a Riyadh. Niente da fare invece per Nino Pizzolato tornato in pedana dopo l’assenza. Nella categoria fino a 89kg, l’azzurro è uscito subito di scena con tre nulli a 168kg nello strappo. Il bronzo di Tokyo è ancora lontano dalla migliore condizione a causa di alcuni problemi alla schiena.