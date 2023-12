Sollevamento pesi, Grand Prix Doha 2023: per Giulia Imperio record italiano di strappo e totale

Buona performance per Giulia Imperio al Grand Prix di Doha 2023 di sollevamento pesi. L’azzurra, in gara nei -49 kg, ha sollevato un totale di 185 kg, prestazione positiva che le vale il settimo posto complessivo della competizione odierna e le consente di rosicchiare anche una posizione nella race del ranking di qualificazione olimpica a Parigi 2024. L’italiana, infatti, era venuta in Qatar con la tredicesima posizione e si ritrova adesso dodicesima. Per lei, inoltre, ci sono i due nuovi record italiani nello strappo e nel totale, con 85 nello snatch e 185 nell’aggregato, 100 invece i kg sollevati nello slancio. A vincere è la cinese Jiang Huihua con 216 kg totali, davanti alla pakistana Ri Song Gum (213 kg) e all’altra cinese Hou Zhihui che si ferma a 209.

