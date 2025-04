Arrivano ottime notizie per l’Italia da Chisinau, in Moldavia, dove sono in corso gli Europei 2025 di sollevamento pesi. Infatti, Celine Delia ha portato a termine un’ottima prestazione nella categoria fino ai 55 kg. Quarta nello strappo con 90 kg, la diciannovenne dei Vigili del Fuoco ha conquistato la medaglia di bronzo nello slancio sollevando 111 kg nella seconda prova. Il totale, quindi, è di 201 kg, che l’hanno proiettata in quarta posizione finale. Con questi numeri, Delia fa segnare tutti i nuovi record juniores nella categoria fino ai 58 kg, agganciando anche i record assoluti. Eguagliato, infatti, il primato nello strappo di Silvia Puxeddu proprio a 90 kg, mentre il totale di 201 kg è nuovo record. Italia ancora in pedana nella giornata di domani con Greta De Riso. La campionessa europea junior in carica gareggerà nella categoria fino ai 59 kg.

Con il risultato ottenuto da Celine Delia, inoltre, l’Italia si iscrive al medagliere dedicato, appunto, alle due specialità di strappo e slancio. Da sottolineare che il podio nello strappo è mancato per appena un kg. Il terzo posto, infatti, è andato alla turca Cansel Ozkan, che ha sollevato 91 kg. L’oro è andato all’ucraina Olha Ivzhenko, che ha sollevato 93 kg, mentre l’argento alla francese Garance Rigaud (92 kg). La transalpina si è aggiudicata la medaglia d’oro nella classifica totale, sollevando complessivamente 205 kg. Questo grazie all’argento ottenuto nello slancio con 113 kg, davanti proprio a Delia. Inarrivabile l’oro, vinto dall’armena Aleksandra Grigoryan, capace di sollevare 117 kg. L’armena si aggiudica, così, anche l’argento sollevando in totale 202 kg, mentre a completare il podio nella classifica complessiva è l’ucraina Ivzhenko con 201 kg.