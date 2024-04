Pesi, World Cup Phuket 2024: Giulia Imperio out nello slancio, in salita la strada per Parigi

Niente da fare per Giulia Imperio, impegnata nella prova della Coppa del Mondo di Phuket con l’obiettivo di entrare nel ranking olimpico. Reduce dall’85 di strappo a Doha, l’azzurra ha faticato in avvio, fallendo i primi due tentativi, salvo poi riscattarsi sul terzo, riuscendo a tirar su il bilanciere. Imperio non è però riuscita a ripetersi nello slancio, dove al Gran Prix dello scorso dicembre aveva sollevato 100 kg. Stavolta non è andato a buon fine nessuno dei tre tentativi a 104 e dunque i kg totali nel ranking olimpico per Giulia rimangono 185. Per scoprire se l’azzurra riuscirà o meno a staccare il pass per Parigi 2024, bisognerà attendere il ranking ufficiale, la cui uscita è prevista per il prossimo 24 maggio.