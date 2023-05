Pentathlon moderno, World Cup Sofia 2023: Frezza e Tognetti in semifinale

Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) e Francesca Tognetti (Carabinieri) approdano in semifinale nella quarta tappa della World Cup 2023 di pentathlon moderno in programma quest’oggi a Sofia, in Bulgaria. Le due azzurre hanno chiuso il gruppo B rispettivamente al quinto posto con 1041 punti e al tredicesimo con 1022 punti. La cinese Yufei Bian ha comandato il raggruppamento con 1061 punti, mentre nel gruppo A primo posto per la coreana Sunwoo Kim con 1077 punti.

Domani inizierà anche la gara maschile, quattro gli azzurri impegnati nelle qualificazioni, Alessandro Colasanti (Carabinieri), Stefano Frezza (Aeronautica Militare), Roberto Micheli (Fiamme Oro) e Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri).