Pentathlon moderno, World Cup Budapest 2024: Giorgio Malan vola in finale

Un super Giorgio Malan ha ottenuto il pass per la finale di Budapest, dove è in corso di svolgimento la terza tappa della World Cup 2024 di pentathlon moderno, raggiungendo così Elena Micheli che ieri aveva conquistato la qualificazione in campo femminile. Il campione europeo in carica ha chiuso la semifinale B al nono posto con 1201 punti, al comando il cinese Shuai Lou con 1208 e dunque la classifica è cortissima. E’ stato eliminato in semifinale l’altro azzurro ai nastri di partenza, vale a dire Giuseppe Mattia Parisi, sedicesimo con 1162 punti. Nella semifinale A, invece, miglior punteggio per il coreano Changwan Seo.

Presso gli impianti dell’University of Public Service di Budapest, nella giornata di sabato 27 aprile sono in programma le finali, con le prove di equitazione, scherma bonus round, nuoto e laser run. La gara femminile inizierà alle ore 10.05 con l’equitazione, mentre la prova di laser run è in programma alle 11.45. La finale maschile avrà luogo a partire dalle ore 16.35 con la prova equestre. Elena Micheli partirà dai 210 punti del Ranking Round di scherma, Malan da quota 215 punti. Domenica 28 aprile, infine, la staffetta mista con la coppia azzurra formata da Maria Lea Lopez e Giorgio Micheli.