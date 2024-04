Pentathlon moderno, World Cup Budapest 2024: Elena Micheli è terza in Ungheria

Arriva un ottimo terzo posto per Elena Micheli nella finale della tappa di World Cup di pentathlon moderno andata in scena a Budapest. La due volte campionessa del mondo ha chiuso con 1417 punti, recuperando posizioni su posizioni dopo aver iniziato la prova odierna dalla 12esima piazza che aveva ottenuto nel round di scherma. Sale quindi sul podio l’azzurra, che deve arrendersi alle due protagoniste di questo appuntamento in terra magiara. Una lotta intensa tra la coreana Seungmin Seong e la bielorussa Mariya Gnedtchik, che ha visto quest’ultima imporsi con 1435 contro i 1427 della coetanea asiatica, ottenendo così il primo successo in Coppa del Mondo. La nostra campionessa può in ogni caso sorridere, sia per il podio che per la riconquista della prima posizione del ranking femminile. Vola, inoltre, in finale di World Cup, assieme ad Alice Sotero (Fiamme Azzurre), Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Matteo Cicinelli (Carabinieri),

“Mi sono sentita bene e in forma, sono rientrata a pieno dall’infortunio e sono molto contenta perché abbiamo lavorato bene per recuperare da questo piccolo problema che ho avuto a inizio stagione. Sono contenta perché è stata una gara iniziata in salita dopo una scherma un po’ più difficile del solito che mi ha compromesso un pochino le cose, ma per fortuna con una bella prova di equitazione, un nuoto standard e una bella prova di laser run mi sono sentita molto a mio agio. Ho percepito una sensazione di pieno controllo e questa cosa mi è piaciuta molto“, ha commentato l’azzurra. Nel pomeriggio, a partire dalle 16:30, sarà il turno della finale maschile con in gara il nostro Giorgio Malan.