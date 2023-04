Pentathlon moderno, World Cup Ankara 2023: Alessandra Frezza chiude ottava, Sotero sedicesima

I risultati della gara femminile ad Ankara, sede della seconda tappa della World Cup 2023 di pentathlon moderno. In casa Italia è arrivato un buon ottavo posto per Alessandra Frezza, atleta dell’Aeronautica Militare che con un totale di 1369 punti è stata la miglior azzurra in finale. Più indietro Alice Sotero, che ha pagato a caro prezzo l’eliminazione nella prova di equitazione. La vittoria è andata dalla lituana Ieva Serapinaite (1386) davanti alla tedesca Rebecca Langrehr (1384) e alla messicana Mariana Arceo (1380). In programma nelle prossime ore anche la gara maschile, dove però non ci saranno italiani dal momento che nessuno degli azzurri è rientrato tra i migliori 18 dopo le semifinali di ieri.

“Questo risultato mi rende contenta e mi dice che stiamo lavorando nella direzione giusta, qui ad Ankara è stata durissima fin dalle qualificazioni – ha commentato Frezza al termine della gara – Voglio ringraziare tutti coloro che mi supportano in questo percorso, dalla Federazione all’Aeronautica Militare senza dimenticare i tecnici e la mia famiglia.”