Pentathlon moderno, World Cup: Alice Sotero e Alessandra Frezza in semifinale ad Ankara

Alice Sotero e Alessandra Frezza hanno conquistato l’accesso in semifinale ad Ankara, dove oggi ha preso il via la seconda tappa di World Cup di Pentathlon Moderno. Fuori in qualifica invece la terza azzurra in gara, Aurora Tognetti. Nelle qualificazioni, con le prove di scherma, nuoto e laser ru nel gruppo A, Sotero ha terminato sesta con 1043 punti, con il primo posto che è andato all’egiziana Salma Abdelmaksoud. 20esima Aurora Tognetti con 1016 punti. Nel gruppo C, invece, Alessandra Frezza ha chiuso ottava con 1065 punti, mentre ha chiuso davanti a tutti l’ungherese Rita Erdos.

La semifinale femminile è in programma giovedì 18 aprile, mentre domani le azzurre affronteranno il Ranking Round di scherma, valido per semifinali e finale. Sempre domani debutteranno i quattro atleti azzurri in gara ad Ankara: si tratta di Matteo Cicinelli, Giorgio Malan, Roberto Micheli e Giuseppe Mattia Parisi. L’Italia del Pentathlon Moderno guarda con particolare interesse la prova maschile, visto che è a caccia dell’ultima carta olimpica dopo quelle conquistate da Elena Micheli, Alice Sotero e Giorgio Malan nel 2023.