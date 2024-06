Pentathlon moderno, Mondiali Zhengzhou 2024: in archivio semifinali femminili e ranking round maschile senza azzurri

Sono andati in archivio quest’oggi semifinali femminili e ranking round di scherma delle semifinali maschili ai Mondiali di pentathlon moderno in corso di svolgimento a Zhengzhou, in Cina. Come è noto, dopo le premature eliminazioni in qualificazione per Alessandra Frezza e Roberto Micheli nei rispettivi tornei, al singolare non è rimasto nessun azzurro in gara e rivedremo i due atleti, in coppia, nella staffetta mista di domenica. Nel frattempo, sempre dalla rassegna iridata, Matteo Cicinelli attende buone nuove in ottica Parigi 2024, visto che si chiuderà il ranking e l’azzurro può ancora agguantare il pass olimpico.

Tornando alle semifinali di oggi, in campo femminile nella semifinale A si impone la sudcoreana Seungmin Seong con 1097 punti, nella semifinale B l’ungherese Rita Erdos chiude a 1118, dunque col miglior punteggio complessivo tra le 18, nove per ciascun gruppo, a staccare il biglietto per la finale di sabato. Al maschile oggi ci si è limitati al ranking round della scherma: il bielorusso Maksim Maruk partirà con 250 punti nella finale di sabato ed è il migliore dell’appuntamento odierno sulle pedane cinesi.