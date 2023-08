Pentathlon moderno, Mondiali 2023: Cicinelli e Malan in semifinale

Sono due gli azzurri che accedono alla semifinale dei Mondiali senior di pentathlon moderno, in corso a Bath, in Inghilterra. Matteo Cicinelli (Carabinieri) e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) hanno superato le qualifiche, mentre è fuori Gianluca Micozzi (Esercito). Costretto al ritiro Roberto Micheli (Fiamme Oro) per un problema al piede durante la prova di laser run. Nel gruppo A Matteo Cicinelli chiude in ottava posizione con 1197 punti. Nel gruppo B Giorgio Malan, con 1212 punti si piazza alle spalle dell’ucraino Oleksandr Tovkai (1219). Nel gruppo C, infine, Gianluca Micozzi ha terminato quattordicesimo con 1201 punti, mentre il miglior punteggio è stato del messicano Emiliano Hernandez (1220). Intanto, nel pomeriggio, allo Sports Training Village (STV) dell’Università di Bath, si è svolto anche il ranking round di scherma in vista della semifinale e finale femminile. Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) ha chiuso con 245 punti, Elena Micheli (Carabinieri) a 230 e Alice Sotero (Fiamme Azzurre) a 200. Domani le azzurre affronteranno le semifinali, con le prove di scherma, nuoto e laser run, al via alle 10.35 ora locale (le 11.35 in Italia).