Pentathlon moderno, Coppa del Mondo Budapest 2024: Malan settimo, Italia sesta nella mista

L’Italia chiude con il sesto posto in staffetta mista la tappa di Budapest, in Ungheria, valevole per la Coppa del Mondo 2024 di pentathlon moderno. Maria Lea Lopez e Giorgio Micheli hanno chiuso al sesto posto con 1313 punti una staffetta mista molto combattuta, vinta dalla coppia messicana composta da Mayan Oliver e Manue Padilla con 1408 punti. Medaglia d’argento per i francesi Brice Loubet e Louison Cazaly, che con 1374 punti hanno avuto la meglio sui padroni di casa dell’Ungheria Blanka Guzi e Gergely Regos, bronzo con 1372 punti.

Nella penultima gara della tappa ungherese, quella individuale maschile, l’azzurro Giorgio Malan ha chiuso al settimo posto con un totale di 1498 punti. La vittoria è andata all’egiziano Mohamed Elgendy, che con 1511 punti ha preceduto l’ungherese Balazs Szep (argento con 1509) ed il connazionale Mohanad Shaban (bronzo con 1503). La Coppa del Mondo si sposta dunque a Sofia, in Bulgaria, dove dall’8 al 13 maggio è in programma la quarta ed ultima tappa prima della finale, prevista ad Ankara (Turchia) dal 22 al 26 maggio. Gli azzurri qualificati per la finale del massimo circuito mondiale, almeno per il momento, sono Elena Micheli (reduce dal terzo posto di Budapest), Alice Sotero, Alessandra Frezza, Giorgio Malan e Matteo Cicinelli.